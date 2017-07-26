Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Gaziantep'de operasyonu: 13 kişi tutuklandı

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 26.7.2017 09:22 Güncelleme Tarihi: 26.7.2017 09:23
Gaziantep'de FETÖ operasyonu: 13 kişi tutuklandı

Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü / Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında farklı kamu kurumlarında görevli personellere yönelik yapılan operasyon gerçekleştirilmiş, operasyonda örgütün şifreli haberleşme sistemi kullandıkları tespit edilen toplam 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Sorgu ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliden 13'ü çıkarıldığı Gaziantep Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Zanlılardan biri ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'de FETÖ operasyonu: 13 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz