KATO dağı dağıldı, grupların bağı koptu

Terör örgütü PKK'nın son yılların en büyük kaybını verdiği Kato sorumlularından terörist C.B.R. güvenlik güçlerine silahıyla birlikte teslim oldu. C.B.R., "Kaçmayı istedim ama devletin işkence yapmasından korktum. Şimdi ayrılma sebebim ise benden önce 4-5 kişinin teslim olmasıdır" dedi.

SURİYE ÖRGÜT İÇİN KAZANÇ KAPISI

İtirafıçı C.B.R. örgütü şu sözlerle anlattı: YPG'nin Suriye'de siyasi durumundan dolayı maddi sıkıntısı yoktur. Suriye PKK için bir ticaret kapısıdır. Bölgedeki sınır kapıları ve halktan YPG vergi adı altına para topluyor. Birçok mala el koyuyor. Bu gelir kaynaklarının büyük bölümünü de PKK'ya aktarıyor. Kato'da ana mühimmat deposu imha olduğu için silahlar YPG'den isteniyor.

O bölge en güvenilir alandı

Yakalanan PKK'lı örgüt elemanı Amerika'nın Kürtleri çok sevdiğini düşünmediğini belirterek, "Onlar da Suriye'ye Ticaret kapısı olarak bakıyor. PKK için en güvenilir yer Kato bölgesiydi. Kato bölgesi daha çok birleşme yeri değil dağıtım bölgesidir. Örgütün önemli kuryeleri de Kato'yu kullanır" dedi.

420 kiloluk patlayıcı imha edildi

Diyarbakır'ın Kocaköy İlçesi'nde 6 bidon içine yerleştirilerek, eski bir su deposu çevresine tuzaklanmış ve 420 kilo amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan el yapımı patlayıcı imha edildi. Patlayıcının imha edilmesi insansız hava aracı kamerasıyla görüntülendi. Valiliğin yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi: 18 ayrı mevkide toplam 336 bin 970 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, uyuşturucu ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam ediliyor. (Akşam)