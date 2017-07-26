PAEM başvuruları ne zaman sona eriyor? PAEM başvurusu nasıl yapılır?

www.pa.edu.tr adresi üzerinden yapılacak olan PAEM komiser yardımcısı alımı ön başvuru işlemleri 3 Ağustos'a kadar devam edecek. Başvuru yapmak isteyen adaylardan sınav başvuru ücreti olan 75 TL'nı 17 Temmuz 2017 saat 09:00'dan, 02 Ağustos 2017 saat 17:00'a kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan TR53 0001 2009 3850 0080 0000 15 nolu hesaba yatırılacaktır. Peki PAEM 2200 komiser yardımcısı alımı için ön başvuru işlemi nasıl yapılır? Adaylarda aranan koşullar nelerdir?

PAEM ÖN BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Ön başvuruda bulunacak adaylar www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet hesapları ile 17 Temmuz – 02 Ağustos 2017 tarihleri arasında başvuruda bulunacaklardır. e-Devlet şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir. e-Devlet şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

www.pa.edu.tr adresine giriş yapan adaylar iletişim bilgilerini eksiksiz doldurarak başvuru yapacaklardır.

PAEM başvuruları ne zaman sona eriyor? Komiser yardımcılığı için hangi şartlar gerekiyor?

UYARI : İnternet ortamında doldurulması gereken ilgili zorunlu hanelerin doldurulmaması, öğrenim bilgileri, askerlik bilgileri vb. bilgilerde eksiklik, yanlışlık, tutarsızlık olması, başvuru işleminin sonuçlandırılmaması, ön başvurunun internet haricinde posta ve kargo yoluyla veya başka bir yöntemle yapılması, başvuru merkezinde yapılacak incelemeler sonucunda adayın gerekli giriş koşullarını taşımadığının tespit edilmesi durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.

PAEM 2200 KOMİSER YARDIMCISI ADAY ÖĞRENCİ ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI!

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (2016 ve 2017 yılı KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için sınav için belirlenen taban puanın en az % 90'ını almış olmak, ( 2016 ve 2017 yılı KPSS lisans P3 puan türünden (63,000) taban puan veya üzerinde )

4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak, (01/01/1989 ve sonrası doğanlar)

5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

6) Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. (Sağlık Şartlarını indirmek için Tıklayın) ( PAEM Lisans mezunu adayların boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm olacaktır. Adayların; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir. )

7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,

12) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

13) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

14) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

15) Erkek adayların, 1111 sayılı Askerlik Kanunu çerçevesinde askerlik ile ilişiği bulunmamak.PAEM'e başvuran adayların birinci fıkrada belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.