Batman'daki FETÖ davalarında ilk karar çıktı

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mikail Deniz ve avukatı katıldı. Sanık Deniz savunmasında, 18 Temmuz'da açığa alındığını, ardından taşındığı Adıyaman'da tutuklandığını söyledi.

Kendisinin ve eşinin Bank Asya'da hesabının bulunduğunu, 2013 yılında bankadaki hesabını kapattığını öne süren Deniz, "Ben hesabımı kapattım ama eşim kapatmadı." dedi.

''BYLOCK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM''

Batman'dan önce Gaziantep'te görev yaptığı dönemde evden çıktıktan sonra yanına yanaşan bir otomobildeki tanımadığı şahsın araca binmesini istediğini belirten Deniz, şöyle konuştu:

"Adının 'Kasım hoca' olduğunu öğrendiğim şahıs bana sohbetlere neden katılmadığımı sordu. Telefonumu istedi ve google play store'dan bir program yükledi. Bu programda ben, o ve bir kişi daha vardı. Batman'a gittiğimde diğer kişinin bana yardımcı olacağını söyledi. Bunun Bylock olduğunu bilmiyordum. Program üzerinden birkaç kez mesajlaştık."

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı ise sanık Deniz'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Verdiği kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Mikail Deniz'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

160 DAVA AÇILDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Batman Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Güler, Batman'da FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik 160 davanın açıldığını söyledi. Bu davaların kısa sürede sonuçlanması için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayan Güler, şöyle konuştu.

"Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sonuçlandı. Bununla ilimizdeki bu davalarda ilk karar çıktı. Karar sonucunda sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Adli tatil dolayısıyla eylül ayına kadar karar çıkmasını beklemiyoruz. Adli yıl başladıktan sonra yoğun bir şekilde mesai yapıp, görevlerini titiz bir şekilde sürdürerek, bu davaları en kısa sürede sonuçlandırılacak. 2017 yılı sonuna kadar çok sayıda davada kararın çıkacağını tahmin ediyoruz."