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Fırtınada ağır bilanço: 2'si ağır 10 yaralı

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 27.7.2017 22:44 Güncelleme Tarihi: 27.7.2017 22:44
Fırtınada ağır bilanço: 2'si ağır 10 yaralı

Fırtınada yaralanan yaklaşık 10 kişi Üsküdar Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne tedavi için başvurdu. Yaralılardan iki tanesinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Fırtınada ağır bilanço: 2'si ağır 10 yaralı
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