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İçtüzük değişiklik teklifi kabul edildi!

AA

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Giriş Tarihi: 27.7.2017 19:33 Güncelleme Tarihi: 27.7.2017 19:38
İçtüzük değişiklik teklifi kabul edildi!

AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan İçtüzüğü'nde Değişiklik Yapan Teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

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İçtüzük değişiklik teklifi kabul edildi!
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