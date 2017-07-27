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'te orman ı!

Giriş Tarihi: 27.7.2017 15:26
Marmaris'te orman yangını!
'nın İlçesi'nde, İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki ormanlık alanda bugün saat 14.30 sıralarında çıktı. Rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
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Marmaris'te orman yangını!
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