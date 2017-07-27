Meclis 1 Ekim'e kadar tatil girdi

TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

Genel Kurulda, İçtüzük değişikliği teklifinin görüşmelerinde, şahsı adına söz alan CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, teklifle, Genel Kurula döviz, pankart ve benzeri materyali getiren, kullanan milletvekillerinin kınama alacağını anımsattı.

Kürsüye baret takarak çıkan ve döviz getiren Çam, "Burada Cumhurbaşkanı, Başbakan, sayın Bahçeli prompter ile konuşma yapamaz. Onlar konuşursa ben de bunlarla çıkarım." dedi.

Çam, bazı AK Parti yöneticilerinin, eskiden Fetullah Gülen ile ilgili sözlerini anımsattı.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Biz FETÖ ile ortak olsaydık 17-25 Aralık'ı yapmazlardı, 15 Temmuz'u yapamazlardı. 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'nün mahiyeti ortaya çıkmıştı. 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'nün kayığına binen kimdi? Kapısında aslanlar gibi kim durdu?" dedi.

Çam, yeniden söz alarak, "Hiçbir CHP'li FETÖ'nün kayığına binmez. Ne söylerseniz söyleyin FETÖ'cülük bize bulaşmaz." karşılığını verdi.

AYDIN'DAN TEŞEKKÜR

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 15 Temmuz'da milli iradeye ve Meclise yönelen alçak saldırı esnasında dahi Meclisin kenetlenme ve dayanışma ruhuyla çalışmasını sürdürdüğünü kaydetti.

2. yasama yılında 120 birleşimde Meclisin yoğun yasama ve denetim faaliyeti gerçekleştirdiğini ifade eden Aydın, bu yılda 290 kanun ve 34 meclis kararının kabul edildiğini; 2 araştırma komisyonu kurulduğunu söyledi.

Aydın, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a, divan üyelerine, milletvekillerine, hükümet üyelerine, Meclis çalışanlarına ve parlamento muhabirlerine teşekkür etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Siz bizi kırdınız; zaman zaman fiziken, zaman zaman gönül olarak. Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e vasiyeti, iktidara vasiyetidir, muhalefet partilerine vasiyet bırakmadı. Kırılmışlıklarımızı, üzülmüşlüklerimizi, bir partinin son bir yılda ülkeyi sürüklediği noktayı unutamayacağız. Şahsımızdan yana hak geçmişse hakkımız helal olsun. Bizden aş, ekmek, iş, adalet bekleyenlerin derdine deva olamadık. Onlarla helalleşme sizin için daha uzun olacak." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, "Burada konuşulanlar kalbinize, aklınıza, düşüncelerinize gitmiyor, bunu engelleyen bir şey var." diyerek Zülfü Livaneli'nin "Umudu Kesme Yurdundan" şiirini okudu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da kabul edilen TBMM İçtüzüğü ile Meclis çalışmalarının bir adım daha iyi olacağını, Meclisin yasama ve denetim faaliyetlerini yerine getirirken etkin, verimli çalışmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Komisyon ve Genel Kurulda içtüzüğe yönelik eleştirileri saygıyla karşıladıklarını vurgulayan Akçay, bazı eleştirilerin haksız olduğunu, muhalefetin sesinin kısıldığı söylemlerini, anayasaya aykırılık iddialarını yersiz bulduklarını kaydetti.

Akçay, içtüzüğün ideolojik bir metin olmadığını ancak eleştirilerin birçoğunun ideolojik olduğunu ifade ederek, "İyi günler, iyi günler 1 Ekim'e kadar iyi günler." diyerek sözlerini tamamladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da kabul edilen içtüzüğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Elitaş, 1 Ekim'den itibaren değiştirdikleri maddeler de dahil hepsini, 2017, 2018 tarihli, yepyeni bir tüzük yapabilecek olgunlukta milletvekilleri olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Anayasa ve İçtüzük gereğince, birleşimi 1 Ekim Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Genel kuruldaki milletvekilleri birbirleriyle tokalaşarak vedalaştı.