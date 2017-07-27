Öksüz Akıncı Üssü’nde 13 toplantı yapmış

Türk okuru, gerçekleri Akit gazetesinden öğrenmeye devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi sabahı, Akıncı Üssü civarında yakalandıktan sonra sorgusunda "tarla bakmaya" geldiğini söyleyen FETÖ imamı Adil Öksüz'ün, darbe girişimi öncesinde 27 Aralık 2015-17 Mart 2016 tarihleri arasında Akıncı Üssü'nde generaller ve üst düzey subaylarla tam 13 gizli toplantı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. FETÖ imamı, bu toplantılarda olgunluğa eriştirdiği darbe planını darbe öncesi son kez gittiği Pensilvanya'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e sunarak onaylattı. 12 Temmuz 2016 tarihinde onaylanmış darbe planlarıyla tekrar Türkiye'ye döndü. İhanet örgütünün Hava Kuvvetleri İmamı, darbenin 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 03.00'te gerçekleştirileceğini FETÖ'cü hain askerlere tebliğ etti. Öksüz'ün Akıncı Üssü'ndeki hareketleri, güvenlik birimlerince, Akıncı Üssü'nde yapılan tetkik, kayıt ve yazınlardan ortaya çıkarıldı.

FETÖ, ASKERİ ÜSLERİ YOLGEÇEN HANINA ÇEVİRMİŞ!

Akit bu bilgilere ulaşana kadar herkes, Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü'ne ilk kez 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi sırasında geldiğini sanıyordu. Ancak Akit'in ısrarlı araştırmaları sonrasında, darbeye ilişkin yeni bir zaman sıralaması yapılması gerekliliği ortaya çıkmış oldu. Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü'ne tam 13 kez gelip darbeye hazırlık toplantıları yapması, ihanet örgütü FETÖ'nün, 15 Temmuz öncesi ülkemizin askeri üslerini yolgeçen hanına çevirdiğini göstermesi açısından oldukça ilgi çekici bulundu. FETÖ Hava Kuvvetleri imamının, defalarca görüştüğü general ve üst düzey subaylara kendisini "Namık" kod adıyla tanıttığı da yine Akit gazetesi tarafından ortaya çıkarılmıştı.

ADİL ÖKSÜZ NASIL YAKALANDI?

FETÖ'nün darbe planını elebaşı Fetullah Gülen'e onaylatıp getirdikten sonra darbenin startının verildiği 15 Temmuz günü Akıncı Üssü'ne gelen Adil Öksüz, darbenin bastırılmasının ardından 16 Temmuz sabahı Akıncı Üssü civarında hareketlerinden şüphelenilerek gözaltına alındı. Öksüz, daha sonra sevk edildiği savcılığın ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından şüpheli bir şekilde serbest bırakıldı. FETÖ imamını serbest bırakan hakimler daha sonra görevden alındı. Serbest bırakıldıktan sonra sırra kadem basan Adil Öksüz'ün izine bir daha rastlanmadı. (Yeni Akit)