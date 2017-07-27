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Giriş Tarihi: 27.7.2017 18:39 Güncelleme Tarihi: 27.7.2017 19:48
Son dakika: Seferler iptal oldu!

Günlerdir 'nin uyarıları üzerine beklenen yağış 'da başladı. Havanın kararmasıyla birlikte taş büyüklüğünde dolu yağışı İstanbul'u durma noktasına getirdi.

UÇUŞLAR, METRO SEFERLERİ İPTAL

durduruldu. Uzunçayır üst geçidindeki reklam panosu'nun yoluna devrilmesi sonucu Metrobüs seferleri yapılamıyor. çift taraflı olarak trafiğe açıldı.

TRAFİK DURDU

İş çıkış saatine denk gelen çok nedeniyle bazı yolları su bastı. Dolu ve yağmur yağışı sırasında önlerini görmekte zorluk çeken sürücüler yol kenarlarına çekerek havanın düzelmesini bekledi. Metro, metrobüs, tren ve tramvay duraklarında da vatandaşlar mahsur kaldı.

UÇUŞLAR OLUMSUZ ETKİLENDİ

'da etkisini gösteren şiddetli yağış, 'ndaki uçuşları da olumsuz yönde etkiledi. Yağış nedeniyle bazı uçaklar başka meydanlara yönlendirildi. İstanbul'da nin uyarılarının ardından beklenen yağmur etkisini sürdürürken Atatürk Havalimanı'nda şiddetli yağıştan nasibini aldı. Yağışın etkisiyle Havalimanı'nda iniş yapmaya hazırlan uçaklar bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar ise başka meydanlara yönlendirildi. Havalimanından kalkış yapmaya hazırlanan uçaklar ise bir süre beklemek zorunda kaldı. Şiddetli yağışın etkisiyle Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş katından terminali içerisine su sızıntısı meydana geldi. Bunun üzerine harekete geçen havalimanı yetkilileri su sızıntısının yaşandığı bölgedeki yolcuları uzaklaştırarak önlem aldı. Görevliler terminal içerisindeki suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

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Son dakika: Seferler iptal oldu!
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