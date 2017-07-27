Son dakika: Seferler iptal oldu!

UÇUŞLAR, METRO SEFERLERİ İPTAL

Metro seferleri durduruldu. Uzunçayır üst geçidindeki reklam panosu'nun metrobüs yoluna devrilmesi sonucu Metrobüs seferleri yapılamıyor. Avrasya tüneli çift taraflı olarak trafiğe açıldı.

TRAFİK DURDU



İş çıkış saatine denk gelen çok şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su bastı. Dolu ve yağmur yağışı sırasında önlerini görmekte zorluk çeken sürücüler yol kenarlarına çekerek havanın düzelmesini bekledi. Metro, metrobüs, tren ve tramvay duraklarında da vatandaşlar mahsur kaldı.

UÇUŞLAR OLUMSUZ ETKİLENDİ

İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli yağış, Atatürk Havalimanı'ndaki uçuşları da olumsuz yönde etkiledi. Yağış nedeniyle bazı uçaklar başka meydanlara yönlendirildi. İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen yağmur etkisini sürdürürken Atatürk Havalimanı'nda şiddetli yağıştan nasibini aldı. Yağışın etkisiyle Havalimanı'nda iniş yapmaya hazırlan uçaklar bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar ise başka meydanlara yönlendirildi. Havalimanından kalkış yapmaya hazırlanan uçaklar ise bir süre beklemek zorunda kaldı. Şiddetli yağışın etkisiyle Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş katından terminali içerisine su sızıntısı meydana geldi. Bunun üzerine harekete geçen havalimanı yetkilileri su sızıntısının yaşandığı bölgedeki yolcuları uzaklaştırarak önlem aldı. Görevliler terminal içerisindeki suyun tahliyesi için çalışma başlattı.