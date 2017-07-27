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Son dakika: Şehirlerin değişiyor! İşte il il yeni sayılar

Giriş Tarihi: 27.7.2017 09:52 Güncelleme Tarihi: 27.7.2017 10:25
Son dakika: Şehirlerin milletvekili sayısı değişiyor! İşte il il yeni sayılar

Son dakika haberi... değişikliği ile 600'e çıkarılan nedeniyle, illerin çıkaracağı milletvekili sayıları da değişiyor

'nin bugünkü sayısında yer alan Yüksek Seçim Kurulu () kararına göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayıları, değişikliği ile getirilen 600 na göre yeniden hesaplandı. Ankara'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 32'den 36'ya yükseldi ve iki olan seçim çevresi üçe çıkarıldı. İstanbul'da 88 olan milletvekili sayısı ise 97'ye çıkarıldı.

İLLERİN SEÇİM ÇEVRELERİ

Ankara'nın seçim çevreleri de bu kapsamda yenilendi. Ankara'da Birinci Bölge: Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı ve S.Koçhisar, İkinci Bölge: Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Pursaklar, Üçüncü Bölge: Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan ve Yenimahalle olarak yeniden düzenlendi.

İSTANBUL'UN MİLLETVEKİLİ SAYISI 97'YE ÇIKARILDI

Yine, 97 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul 3, 20 milletvekili çıkaracak olan 2, 28 milletvekili çıkaracak olan İzmir de 2 seçim çevresine bölündü.

İŞTE İL İL MİLLETVEKİLİ SAYILARI

550 MİLLETVEKİLİNE GÖRE SAYISAL DAĞILIM ŞU ŞEKİLDEYDİ:

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Son dakika: Şehirlerin milletvekili sayısı değişiyor! İşte il il yeni sayılar
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