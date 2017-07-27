Son dakika: Saldırı hazırlığındaki teröristler...

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lı 2 teröristin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesine saldırıda bulunmak üzere geldiği belirlenen biri kadın 2 teröristin uygulama noktasında yakalandığı belirtildi.

Teröristlere ait valizde el yapımı patlayıcı, kumanda ile susturucu takılmış tabanca ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, örgüt mensuplarının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

6 TERÖRİST GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDU

PKK’LI KADIN SUİKASTÇI YAKALANDI