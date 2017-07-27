Son dakika: Saldırı hazırlığındaki teröristler...

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lı 2 teröristin yakalandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesine saldırıda bulunmak üzere geldiği belirlenen biri kadın 2 teröristin uygulama noktasında yakalandığı belirtildi.
Teröristlere ait valizde el yapımı patlayıcı, kumanda ile susturucu takılmış tabanca ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, örgüt mensuplarının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.6 TERÖRİST GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDU PKK’LI KADIN SUİKASTÇI YAKALANDI