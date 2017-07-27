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: Saldırı hazırlığındaki teröristler...

AA

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Giriş Tarihi: 27.7.2017 13:06 Güncelleme Tarihi: 27.7.2017 13:37
Son dakika: Saldırı hazırlığındaki teröristler...

haberi... Beytüşşebap ilçesinde uygulama noktasında yakalanan biri kadın 2 teröristin saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.

'ın Beytüşşebap ilçesinde 'lı 2 teröristin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesine saldırıda bulunmak üzere geldiği belirlenen biri kadın 2 teröristin uygulama noktasında yakalandığı belirtildi.

Teröristlere ait valizde el yapımı patlayıcı, kumanda ile susturucu takılmış tabanca ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, örgüt mensuplarının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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Son dakika: Saldırı hazırlığındaki teröristler...
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