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: Terör örgütüne bir darbe daha! 23 kişi yakalandı

AA

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Giriş Tarihi: 27.7.2017 10:46 Güncelleme Tarihi: 27.7.2017 10:58
Son dakika: Terör örgütüne bir darbe daha! 23 kişi yakalandı

Terörle mücadelede haberi... Terör örgütü 'la irtibatlı olan ve Suriye'deki çatışma bölgelerine gittikleri tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda, 17'si yabancı uyruklu 26 kişi na alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'la irtibatlı olan ve Suriye'deki çatışma bölgelerine sıkça gittikleri tespit edilen kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

14 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN!

Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de destek verdiği operasyonda, İstanbul'daki 9 ilçede 14 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, 17'si yabancı uyruklu 26 kişi na alındı.

ZANLILARIN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde gözaltında tutulan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Son dakika: Terör örgütüne bir darbe daha! 23 kişi yakalandı
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