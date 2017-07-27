YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı? (9 Temmuz YÖKDİL sınavı açıklandı mı?)

YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı sosyal medyada en çok merak edilen konulardan biri olmakla birlikte her sınav maratonunda olduğu gibi adaylar ve velileri de sınav sonucunu yakından takip ediyor. YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YÖKDİL sınavıyla ilgili tüm detaylar...

YÖKDİL Sınavı nedir?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Alana özgü ilk akademik dil sınavı YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce yeterliliğini belirlemeye yönelik akademik yabancı dil sınavı niteliği taşıyor.

YÖK tarafından başlatılan YÖKDİL sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hazırlandı. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonunu ise Anadolu Üniversitesi gerçekleştirdi.

Sınava yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere, yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterliliği puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.

YÖKDİL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecek. Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecek.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) alana özgü dil yeterliliğini belirlemeye yönelik dil sınavı olan YÖKDİL'in ilki 05 Mart 2017 tarihinde gerçekleşti, sınav sonuçları ise 24 Mart 2017 tarihinde ilan edildi. YÖKDİL sınavının ikincisi, yoğun talep sonrası İngilizce'nin dışında Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde de 09 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleşti. Önümüzdeki dönem lisansüstü öğrenci almak için ilana çıkan 30'dan fazla devlet üniversitesine müracaatlar devam ediyor. Ancak, yabancı dil şartı isteyen üniversitelere adaylar henüz YÖKDİL sonuçları açıklanmadığından başvuruda bulunamıyor.