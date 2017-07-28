41 ByLock'çuya tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullanan mensuplarına yönelik operasyon düzenlenmişti.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 56 ByLock kullanıcısının emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan şüpheliler ifadeleri ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Şüphelilerden 41'i 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi.