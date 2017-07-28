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41 'çuya tutuklama

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Giriş Tarihi: 28.7.2017 12:02
41 ByLock'çuya tutuklama

Fethullahçı Terör Örgütü’nün kriptolu haberleşme uygulaması 'u kullanan örgüt mensuplarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 56 şüpheliden 41’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında /'nin kriptolu haberleşme uygulaması 'u kullanan mensuplarına yönelik operasyon düzenlenmişti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 56 ByLock kullanıcısının emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan şüpheliler ifadeleri ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 41'i 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi.

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41 ByLock'çuya tutuklama
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