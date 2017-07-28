90 yıllık Cumhuriyet 4 yılda böyle değişti

Cumhuriyet gazetesi
, FETÖ
'yü savunan çizgiye 2013 sonrası geldi. Gazetenin geçmişte "F Tipi Yapılanma" olarak tanımladığı Fetullah Gülen
grubuna, 17-25 Aralık yargı darbe girişiminin ardından sahip çıkması dikkat çekiyor. Cumhuriyet gazetesini çıkaran Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu; 2 Nisan 2013 tarihli toplantısında İnan Kıraç
'ın oyunu geçersiz sayması ve Mustafa Pamukoğlu'nun üyeliğini iptal etmesinin ardından gazetede ilginç gelişmeler yaşandı.
HUKUKA AYKIRI TASFİYELER
Akın Atalay
öncülüğünde, İlhan Selçuk çizgisinde olan üyeler hukuka aykırı olarak vakıf yönetiminden tamamen tasfiye edildi ve Can Dündar
genel yayın yönetmeni yapıldı. Dündar'ın gazetenin başına gelmesiyle FETÖ, PKK ve DHKP-C terör örgütünün temsilcileriyle seri röportajlar yapıldı. FETÖ'nün suçları örtbas edilmek istendi. İşte o örnekler:
PENSİLVANYA'YA ÖVGÜ...
Can Dündar, 3 Aralık 2013'te "Amerikan rüzgârı bu, belli mi olur; gün gelir esintiyi Pensilvanya'dan yana döndürür, Ankara'da ampülleri söndürür" diye yazdı. 24 Aralık'ta "Piyonlar Devrildi Sıra Şahlarda" başlıklı yazısında "Gülen'in karşı hamlesi, bu kez doğrudan Erdoğan'ı hedef alacak: Başbakan da ailesinin yolsuzluk iddialarıyla vurulacak" dedi.
SES KAYITLARI...
25 Şubat'ta Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ tarafından kendisine verilen yasadışı telefon görüşmesini CHP Meclis Grubu'nda dinletti, Cumhuriyet de ses kaydını manşete taşıdı. FETÖ tarafından kaydedilen, dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ferdidun Sinirlioğlu ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e ait olduğu öne sürülen ses kaydı, ortam dinlemesi ile alınmıştı.
TERÖR RÖPORTAJLARI...
Dündar, 17 Aralık yargı darbe girişiminin mimarı ve FETÖ'nün kara kutusu savcı Celal Kara ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alan 5 günlük röportajı yaptı. Ahmet Şık, MİT TIR'larını durduran savcı Aziz Takçı ile röportaj yapıp aklanmaya çalışıldı. Şık, PKK terör örgütünün üst düzey yöneticisi Cemal Bayık'la Kandil'de röportaj yaptı. Yine Bayık'ın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı hedef alan sözleri manşet oldu. Bayık'la konuşan ve PKK'lıları öven muhabir Ayşe Yıldırım "Kandil'de doğaya saygı önemli. Sigara izmaritlerini bile yerlere atmıyorlar" ifadelerini kullandı. Şık, savcı Mehmet Selim Kiraz'ı makamında şehit eden DHKP-C'li Bahtiyar Doğruyol ve Şafak Yayla ile röportaj yaptı. 52 kişinin öldüğü Reyhanlı katliamına yol verdiği belgelenen FETÖ savcısı Özcan Şişman'la röportaj yapılarak Şişman aklanmaya çalışıldı. Hikmet Çetinkaya, Zaman'a verdiği röportajda "40 yıldır izliyorum Gülen hareketi terör örgütü değildir" ifadelerini kullandı.
MİT TIR'LARI...
Can Dündar imzasıyla MİT TIR'ları görüntüleri manşetten yayımlandı, Türkiye'nin DEAŞ'a silah yardımında bulunduğu iddia edildi. Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar, Ankara Rönesans Evleri'ndeki hisselerini MİT TIR'larını durduran Tümgeneral Hamza Celepoğlu'nun avukatının hukuk bürosuna tapudan sattı.
YENİ YÖNETİME TEPKİ...
Mustafa Balbay, Twitter'da "Cumhuriyet'te FETO'culuktan Kürtçülüğe kadar her şey serbest, CHP milletvekili olarak yazı yazmak yasak" diye yazdı. Cumhuriyet yönetiminin, okurlarının onaylamadığı bir yönetimin işgali altında olduğunu söyledi.
Cumhuriyet soruşturması kapsamında ifade veren eski Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi İnan Kıraç, "90 yıllık Cumhuriyet çizgisi tamamen kaybolarak bugünkü haline gelmiştir" dedi. Eski Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız da "Bizden sonra teröriste terörist bile diyemediler" diye konuştu.