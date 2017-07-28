Bakan Bak basın toplantısı sırasında arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Bakan Bak, çeşitli programlara katılmak için geldiği Rize'nin Derepazarı ilçesinde düzenlediği basın toplantısında, Samsun'da devam eden İşitme Engelliler Olimpiyatları ve Ankara'daki görüşmeler nedeniyle bakan olduktan sonra Rize'ye ilk kez gelebildiğini, heyecanlı karşılamadan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Rize'nin çayı ile meşhur olduğunu ve turizm ekseninde gelişmeye çalıştığını kaydeden Bak, "Bu toprakların çocuğu Sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman yaptığı projelerle buraları destekliyor. Onunla gurur duyuyoruz. Onun açtığı yolda yürümeye çalışıyoruz. Rize'mize hizmet ederken eski bakanlarımıza sayın Hayati Yazıcı ve İmdat Sütlüoğlu'na teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti'nin bir ekip ruhu ile hareket ettiğine değinen Bak, "AK Parti'de 'ben' yok 'biz' var. Biz bir ekibiz ve birlikte güçlüyüz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, 'Biz bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz.' Yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARADI

Bakan Bak bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla araması nedeniyle toplantıya bir süre ara verdi.

Aranın ardından açıklamalarına devam eden Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rizeli hemşehrilerine selamlarını iletti.

"Sporu ve gençliği seven bir Cumhurbaşkanı'na sahibiz" diyen Bak, "Spora yapılan yatırımlar AK Parti döneminde ortada. Bu yatırımlar durmadan devam edecek. Özellikle uyuşturucu ile mücadele konusunda olsun, terörle mücadele sonrası Doğu ve Güneydoğu'da gençlere ulaşmak açısından olsun İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklarımız ile birlikte çalışamalar yürüteceğiz." şeklinde konuştu.

İlk Bakanlar Kurulu toplantısına katıldığını anlatan Bak, Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı ile gençlere yönelik projeleri birlikte yürüteceklerini kaydetti.

Rize'de kayak merkezi çalışmasının devam ettiğine değinen Bak, kayak merkezinin takibini yürüttüklerini, bunun bir an önce hayata geçilmesi için mücadele edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere büyük önem verdiğini belirten Bak, "Onların bu ülkeyi seven, milli iradeye sahip, vatanını seven gençler olarak yetişmesi için birlikte çalışacağız. Rize güzel bir yer ve güzel şeyleri yapmak için birlikte çalışacağız." dedi.