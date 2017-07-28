Bir hafta içinde 55 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bir hafta içinde gerçekleştirilen Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında biri sözde lider kadrosunda olmak üzere 55 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



TSK, yurt içinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı Teröristle Mücadele Harekatı, hudut hattında kaçakçılığın önlenmesi ve hudut güvenliğinin sağlanması ve Fırat Kalkanı Harekat bölgesine güvenliğin sağlanması, bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşünü sağlamak adına 20-27 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.



Buna göre, Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında; geçtiğimiz hafta içerisinde BTÖ'nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan (özellikle Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Erzurum, Batman, Van ve Siirt) illerinde teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildi. Şırnak/Beytüşşebap - Merkez (Bestler Dereler, Cudi Dağı), Şırnak/Beytüşşebap - Faraşin Bölgesi, Hakkari/Yüksekova, Diyarbakır/Lice, Erzurum/Karayazı, Van/Gürpınar ve Bingöl/Solhan, Muş/Şenyayla bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edildi.



"Biri sözde lider kadrosunda olmak üzere 55 terörist etkisiz hale getirildi"



İcra edilen operasyonlarda; biri sözde lider kadroda olmak üzere (Murat Bazit (K) Ahmet Acar, sözde Ağrı Doğubayazıt Eli Köyü bölge sorumlusu, İran uyruklu Agir (K) Davut sözde Mazgirt sorumlusu) 55 terörist etkisiz hale getirilirken, 19 adet piyade tüfeği, 1 adet makineli tüfek, 1 adet Kannas keskin nişancı tüfeği olmak üzere toplam 21 adet silah ile 20 kg tahrip kalıbı (TNT), 2 bin 773 kg amonyum nitrat, 1 adet roketatar sevk fişeği, 54 adet el bombası, 2 adet mayın, 234 adet fünye, 35 adet tüp, bin 495 adedi Biksi makineli tüfek mühimmatı olmak üzere yaklaşık 2 bin 989 adet hafif silah mühimmatı, 2 adet gece görüş dürbünü, 25 adet telsiz, 45 adet şarjör ve çok miktarda el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan kablo ele geçirildi.



"Bomba yüklü araç eylemine kullanılacağı istihbaratı alınan bir araç imha edildi"



Bilgilendirmede 45 adet EYP'nin tespit edilerek imha edildiği vurgulanarak, teröristler tarafından kullanılan 18 sığınak, barınak, mağara ve deponun da bulunarak kullanılamaz hale getirildiği, Van/Gürpınar/Çalyan Gölü bölgesi yakınlarında bomba yüklü araç eylemlerinde kullanılacağı istihbaratı alınan bir aracın da ele geçirilerek ve imha edildiği aktarıldı.



"7 bin 100 adet kök keneviri, 50 kg uyuşturucu, 15 bin 560 paket kaçak sigara ele geçirildi"



BTÖ'nün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 7 bin 100 adet kök keneviri, 50 kg uyuşturucu, 15 bin 560 paket kaçak sigara ele geçirildi, etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 26 kişi yakalandı. Bir hafta boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.



"Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı"



Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında; hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

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