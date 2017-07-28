Cevap ver Sırrı Süreyya Önder!

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Giriş Tarihi: 28.7.2017 10:36 Güncelleme Tarihi: 28.7.2017 10:48
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bugünkü yazısında Meclis kürsüsünden Gürsel Erol ile polemiğe giren 'li 'in çelişkilerini yazdı ve ekledi: "Öğretmen Necmettin Yılmaz'ı kim katletti? Yürekliysen adını koy ve lanet oku. demeden "Senintırnağına gelen benim gözüme gelsin" gibi anlamsız ve boş sözlerle siyaset yapılmaz ve yapılamayacak da."

İŞTE MAHMUT ÖVÜR'ÜN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAZI BAŞLIKLAR



adına kürsüye Gezi'de "demokrasi havarisi" kesilen Sırrı Süreyya Önder çıktı. Önce yuvarlak ve soyut bir "insana sahip çıkma" nutku çekti, sonra da bırakın 'yı kınamayı, bir tehdit gibi Kandil'den söz etti:
"Kandil'de seninle ilgili ne konuşulduğunu şu kulise gel, ben sana habbe habbe anlatacağım. Seçilmeden önce ne mesaj gönderdin, onlar ne cevap verdi; ben bunun, bizzat adını zikrettiğin Karasu'nun, Rıza Altun'un dilinden tanığıyım." Bu ayıptan da öte korkaklık. Bunu biliyordun da daha önce neden söylemedin?

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