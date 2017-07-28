Cevap ver Sırrı Süreyya Önder!

İŞTE MAHMUT ÖVÜR'ÜN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAZI BAŞLIKLAR





HDP adına kürsüye Gezi'de "demokrasi havarisi" kesilen Sırrı Süreyya Önder çıktı. Önce yuvarlak ve soyut bir "insana sahip çıkma" nutku çekti, sonra da bırakın PKK'yı kınamayı, bir tehdit gibi Kandil'den söz etti:

"Kandil'de seninle ilgili ne konuşulduğunu şu kulise gel, ben sana habbe habbe anlatacağım. Seçilmeden önce ne mesaj gönderdin, onlar ne cevap verdi; ben bunun, bizzat adını zikrettiğin Karasu'nun, Rıza Altun'un dilinden tanığıyım." Bu ayıptan da öte korkaklık. Bunu biliyordun da daha önce neden söylemedin?

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