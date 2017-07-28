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davasında karar açıklandı!

AA

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Giriş Tarihi: 28.7.2017 19:42 Güncelleme Tarihi: 28.7.2017 20:11
Cumhuriyet Gazetesi davasında karar açıklandı!

davasında dahil 7 kişi tahliye edildi. ve Kadri Gürsel'in tahliye talepleri reddedildi.

yönetici ve yazarları hakkında, "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda firari sanıklar, gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İlhan Tanır ile aralarında Akın Atalay, Kadri Gürsel, 'ın da bulunduğu 12'si tutuklu 19 sanık hakkında açılan davada, tutuklu sanıklar Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Hacı , Güray Tekin Öz, Turhan Günay, Önder Çelik ve Hakan Karasinir'in tahliyesine karar verildi.

CUMHURİYET GAZETESİ DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI!

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Cumhuriyet Gazetesi davasında karar açıklandı!
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