FETÖ’cü sırtından vurdu halk kurtardı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB
) işgal eden askerlerin vurduğu polis memuru Hayri Gürbüz müşteki olarak savcılığa verdiği ifadesinde yaşadıklarını, "Beni Albay Zeki Demir sırtımdan vurdu. Bir vatandaş üstüme kapanıp beni korudu. Diğer vatandaşlar da sonra hastaneye kaldırdı" diye anlattı. Müşteki Selahattin Duyar ise aynı albayın, halka ateş etmeyen askerleri tokatlayarak zorla ateş ettirdiğini anlattı.
17'ŞER KEZ MÜEBBET...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın ağabeyi İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 vatandaşı şehit eden, 152 kişiyi de yaralayan 53 darbeci askerden 3'ü, olay gecesi çıkan çatışmalarda ölmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı diğer 50 darbeci askere ise 17'şer kez müebbet, yüzlerce yıl da hapis istemiyle dava açtı. Dava dosyasında yer alan ifadeler ve görüntüler, Saraçhane'de yaşanan kanlı gecenin detaylarını gözler önüne serdi:
Müşteki polis memuru Hayri Gürbüz:
Burada birçok vatandaş toplanmıştı. Çevreden durmadan ateş sesleri geliyordu. Bir zırhlı polis aracının yanına gittim ve diğer polislerle durumu konuştum. Bu sırada 3 asker yanımıza doğru geldi. Teslim olacaklarını zannettik ancak daha sonradan teşhis ettiğim Zeki Demir isimli albay bana ateş etti. Sırtımdan vuruldum. Bir vatandaş üstüme kapanıp beni korumaya çalıştı. Diğer vatandaşlar tarafından da hastaneye kaldırıldım.
Müşteki vatandaş Kemal Erkan:
Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine askeri darbe girişimine engel olmak amacıyla kaldığım otelden dışarı çıktım. Darbecilerin halka ateş ettiğini gördüm. Yaralananlara yardım ediyordum. Bu esnada yanımda bulunan bir kadın boğazından vuruldu. Ona yardım etmeye çalıştığım sırada nereden geldiğini göremediğim bir ateş sonucu gözümden yaralandım. Gözümden aşırı kan geldi, yere düştüm. Hastanede gözümde yaklaşık 14-15 şarapnel parçası olduğunu öğrendim. Parçaların beyne yakın olmasından dolayı alınamayacağını söylediler.
Müşteki vatandaş Harun Ünal:
Darbeciler üzerimize ateş açtı. Yanımdaki birçok şahıs vuruldu. (Fotoğrafından yüzbaşı Mustafa Alper Şengören'i teşhis ederek) Beton kolonları siper ederek vatandaşlara ateş eden kişidir. Benim yanımda bulunan birkaç kişinin açtığı ateşle yaralandığını gördüm. Olaylar bittikten sonra binaya girdik ve bu şahsı belediye binasının otoparkında yakaladık. Yüzbaşıyı teslim alırken çıkan arbedede sağ ayağım yaralandı.
DÖVE DÖVE ATEŞ ETTİRDİ
Müşteki Selahattin Duyar:
Albay askerlere küfür ederek "Niye ateş etmiyorsunuz" diye bağırdı ve tokat attı. Askerler bunun üzerine yere ateş açtı. Albay "Yere değil üzerlerine ateş edin" dedi. Askerler de bu talimattan sonra vatandaşların üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu birçok şahıs yaralandı. Ben de sol dirseğimden vuruldum.
'KİMİN HAİN OLDUĞU BELLİ'
Müşteki Feyzullah Aydın: Fotoğrafından Albay Zeki Demir'i teşhis ederek) Belediye önüne gittiğimde bu şahıs askerlerin önündeydi. "Sizin ne işiniz var burada, kışlanıza gidin" dedim. O da "İhtilal oldu, evlerinize gidin, vatan hainleri" dedi. Ben de "Kimin hain olduğu belli" diye cevap verdim. Kalabalık artınca telaşlanıp ateş etmeye başladılar. Bu sırada kolumdan vuruldum."