Kütahya'da FETÖ/PDY davası

Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Peksöz, avukatı ve yakınları katıldı.

Peksöz hakkında, "terör örgütünü yönetme", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" ve "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından cumhuriyet başsavcılığınca hazırlanan iddianame, duruşmada sanığın yüzüne okundu.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları redden Peksöz, tahliyesini talep etti.

Mahkeme Başkanı'nın, "Savcılıkça alınan ifadenizde size 'Fetullah Gülen sizce terörist midir, yoksa dini lider midir? Fetullah Gülen cemaati terör örgütü müdür? Dini cemaat ve sivil toplum kuruluşu mudur?' diye sormuşlar. Siz de 'Susma hakkımı kullanmak istiyorum' demişsiniz. Şimdiki düşünceniz nedir?" şeklindeki sorusuna Peksöz, "15 Temmuz'a kadar hiç kimse bilmiyordu, ben de bilmiyordum. Şu anda devlet silahlı terör örgütü lideri olarak görüyor." cevabını verdi.

"İL İMAMI OLARAK TALİMATLAR VERİYORDU"

Tanıklardan, FETÖ soruşturmaları nedeniyle kapatılan bir hastanenin eski genel müdürü M.A, Peksöz'ün çalıştığı hastaneye zaman zaman gelerek il imamı olarak talimatlar verdiğini aktardı.

M.A, ifadesinde, "Ali Peksöz, hastanenin yurt dışına kaçan sahibi Kayhan Bolel ile hastanede toplantılar yapıyordu. Peksöz burada, hastanede görevli doktorlara köylere giderek hükümet aleyhine propaganda yapmaları talimatı veriyordu. Bir devlet bankasından kredi çekip Bank Asya hesabına yatırmalarını istiyordu." diye konuştu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, Peksöz'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kütahya'da bir okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı sırada açığa alınan Ali Peksöz, darbe girişiminin ardından kayıplara karışmış, daha sonra Denizli'de öğrenci evinde saklanırken yakalanmıştı. Peksöz, 5 Eylül 2016'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.