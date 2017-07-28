Nazi kafası

Hollanda
'nın Rotterdam
şehrinde geçtiğimiz Çarşamba günü silahlı saldırı
sonucu hayatını kaybeden 41 yaşındaki 2 çocuk babası Zeki Yumuşak'la ilgili haber yapan Hollanda basını 'Erdoğan'a bağlı bir adam öldürüldü' şeklinde insafsızca başlıklar atarak cinayet
i çarptırdı.
VİCDANLARI BİLE KÖRELDİ
Hollanda basını 'Erdoğan'a bağlı bir adam öldürüldü', 'Rotterdam'da öldürülen adam AK Parti için aktifti' ve 'Erdoğan'ın organizasyonuna katılan Rotterdamlı Türk öldürüldü' şeklinde provoke edici başlıklar atarak kurban giden bir Türk'ün cinayetinde bile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye karşı olan küstah tutumlarını sürdürdü. İnsanın vicdanını sızlatarak vicdansız başlıklar atan Hollanda basınını sert bir şekilde eleştiren UETD
Başkanı Zafer Sarıkaya, Yumuşak'ın UETD ile direkt bir bağlantısı bulunmadığını vurgulayarak, "UETD'de bir görevi yok. Zaman zaman etkinliklerimizde güvenlik sorumlusu olarak yer alırdı. Aktif bir şekilde UETD ile bağı söz konusu değil" dedi.
UYDURMA HABER
UETD'nin sosyal medya hesabından Yumuşak'a yapılan taziye mesajı dolayısıyla Hollanda basının bu bağı kurmuş olabileceğini söyleyen UETD Hollanda Başkanı Turan Atmaca, "Taziye mesajını ben yayınlattım. Zeki benim 30 senelik iyi bir kardeşimdi. Hollanda basınındaki bu haberler yalan, alakasız, uydurma ve tamamen saptırmadır. Yumuşak bizim düzenlediğimiz programlara zaman zaman katılırdı. Hollanda basınının bu şekilde haber yapmasından duyduğumuz rahatsızlığı soruşturmayı yapan üst düzey polislere aktardık. Onlar da bize 'kulaklarınızı tıkayın.' Zeki'nin öldürülmesinde kesinlikle siyasi bir sebep yok" dedi.
TUZAĞA DÜŞÜRÜLMÜŞ OLABİLİR
Araba kiralama şirketi sahibi olan Zeki Yumuşak, bir müşterisiyle yaşadığı tartışma sonrası geçtiğimiz çarşamba günü silahla vurularak öldürüldü. Sabah saatlerinde başlayan tartışmanın akşam saatlerinde kavgaya döndüğü ve müşterinin Yumuşak'a ateş ettiği öğrenildi. Olayla ilgili Hollanda polisi tarafından başlatılan soruşturma ise devam ediyor.
POLİS ARAŞTIRIYOR
Konuyla ilgili Rotterdam polisi saldırı hakkında henüz bir resmi açıklama yapmazken, UETD Hollanda Başkanı Atmaca, "cinayeti 25 özel TİM araştırıyor. Zeki, tuzağa düşürülmüş olabilir" diye konuştu.