İstanbul'da hayat normale dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak, kentin tüm ilçelerinde etkili oldu.

Kentte yer yer ceviz büyüklüğünde dolu yağışı, şiddetli rüzgar ve fırtına yaşandı.

İSTANBUL'DAN YENİ GÖRÜNTÜLER...

TRAFİKTEKİ DURUM

Kentte etkili olan sağanak ve dolu ana arterler ve ara caddelerde sürücülere zor anlar yaşattı.

D-100 karayolunun bazı noktalarında oluşan su birikintileri, sürücülerin araçlarıyla ilerlemesini zorlaştırdı. Su birikintisi nedeniyle arıza yapan bazı araçlar, itilerek yol kenarına çekilirken yağış trafikte aksamalara neden oldu.

ŞİDDETLİ FIRTINADA KAPI CAMLARI TUZLA BUZ OLDU

Yağış nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsü seferleri yapılamadı, bazı seferler de iptal edildi.

E-5'i su bastı, trafik durdu

228 AĞAÇ DEVRİLDİ



Fırtına nedeniyle 228 ağaç devrildi, 88 çatı uçması meydana geldi.

Yağış kent genelinde farklı bölgelerde 20-25 dakikalık sürelerde etkili oldu. Son ölçümlere göre, Aksaray'da metrekareye 20 kilogram, AKOM'da metrekareye 25 kilogram, Çavuşbaşı'nda metrekareye 39 kilogram, Yenibosna'da metrekareye 28 kilogram, Merter'de metrekareye 32 kilogram, Bostancı'da da metrekareye 17 kilogram yağış düştü.

Yağışla birlikte alarma geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye, İSKİ, Yol Bakım, İSTAÇ, Park Bahçeler, Zabıta, AFAD ve Karayolları ekipleri su baskını ve göllenmelere müdahale etti.

Ekipler su baskınlarına 7 bin 350 personel, bin 194 araç, 417 motopomp, 786 dalgıç pompası ve ekipmanla mücadele ediyor.

Şiddetli yağış esnasında dakikada ortalama 25 şimşek, toplamda da 372 şimşek çakarken yıldırım düştü.

Sel sularında deniz yatağıyla yüzdü

BELEDİYE EKİPLERİ SU BASKINLARINA MÜDAHALE ETTİ



Yağışla birlikte alarma geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye, İSKİ, yol bakım, İSTAÇ, Park Bahçeler, Zabıta, AFAD ve Karayolları ekipleri su baskını ve göllenmelere müdahale etti.

Belediye ekipleri su baskınlarıyla 6 bin 388 personel, bin 194 araç, 417 motopomp, 786 dalgıç pompası ve ekipman ile mücadele ediyor. 153-Beyaz Masa ve 110 itfaiye ile komuta merkezlerine yağışın ilk 5 dakika içerisinde 250 su baskını ihbarı geldi.

Bu arada, Şehir Hatları vapurları, Beylerbeyi ve Beşiktaş iskeleleri bağlantılı seferler hariç tüm seferler yapılıyor.

Atatürk Havalimanı'nda inmesi gereken 16 uçak başka meydanlara yönlendirildi.

MARMARAY SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI

Marmaray'ın internet sitesinde yapılan açıklamada, geçici olarak durdurulan seferlerin yeniden başladığı belirtildi.





BEYLİDÜZÜ YAKUPLU'DA LOGAR PATLADI



Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar metrobüs durakları, üst geçitlerin altları, iş yerleri ve bina girişlerinde yağışın dinmesini bekledi.

Bazı vatandaşların da yağış nedeniyle kayarak düşmeleri sonucu yaralandığı görüldü.

Yollardaki su nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken iş yerlerini su basan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye yapıyor.

Şiddetli fırtına nedeniyle bazı ağaçların devrilmesi sonucu yollar trafiğe kapanırken, bu nedenle bazı araçlar da zarar gördü.

Beylidüzü Yakuplu'da logarın patlaması nedeniyle yol tamamen sular altında kaldı.

AKSARAY MEYDANI'NDA YOĞUN SU BİRİKİNTİSİ



Sağanak nedeniyle Aksaray Meydanı'nda yoğun su birikintisi oluştu. Bölgeden geçen bir halk otobüsü, bir taksi dolmuş ve bir otomobil, suyun içinde mahsur kaldı.

Vatandaşlar, sular içindeki araçların üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Otobüsün üstüne çıkan vatandaşlar, çevredekilerin getirdiği merdivenle diğerler vatandaşlar da olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aksaray'da bazı vatandaşlar, adeta göl haline gelen meydanda yürüyemeyince yüzmeyi tercih etti. Bölgede tramvay seferleri de durdu. Meydandaki alt geçit de sular altında kaldı. Aksaray'da yağışın etkisiyle trafikte de yoğunluk yaşandı. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

Yağış nedeniyle iş yerlerini su basan esnaf, kendi çabalarıyla suları boşaltmaya çalıştı. Bazı iş yeri sahipleri de su baskınlarını önlemek için önlem aldı.



AVRASYA TÜNELİ TRAFİĞE AÇILDI



Alınan bilgiye göre, kentte etkili olan sağanak ve fırtına üzerine tedbiren kapatılan Avrasya Tüneli, her iki yönünde trafiğe açıldı.



HAYDARPAŞA LİMANI'NDA YANGIN

Kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına nedeniyle Haydarpaşa Limanı'ndaki vinç, yağ varillerinin üzerine devrildi.

Varillerin patlamasıyla başlayan yangına çevredeki ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

PLASTİK DEPOSUNDA YANGIN



Kentte etkili olan sağanak ve fırtına sırasında Emniyettepe Mahallesi Feyhaman Duman Sokağı'nda depo olarak kullanılan binaya yıldırım düştü.

Plastik tarzı yanıcı maddelerin olması nedeniyle hızlıca büyüyen yangına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, yangının çevre binalara sıçramaması için önlem aldı.

Yangını izleyen vatandaşlar, alevlerin büyümesi üzerine bölgeden uzaklaştırıldı. Yangının meydana geldiği sokak itfaiye ekiplerinin rahat çalışabilmesi için trafiğe kapatıldı.Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangını soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

ŞİŞLİ ERMENİ MEZARLIĞI'NIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ



Şiddetli yağış nedeniyle Şişli Ermeni Mezarlığı'nın istinat duvarı çökerken, duvarın altında kalan 2 kişi yaralandı.



AKOM'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, afetle mücadele çalışmalarına başkanlık yaptı. Başkan Topbaş, yağış nedeniyle çöken Şişli Ermeni Mezarlığı'nın istinat duvarının bu gece tekrar yapılması talimatını verdi. Ekipler enkaz kaldırma çalışmalarının ardından duvarı tekrar örmeye başlayacak.



KÜÇÜKÇEKMECE'DE CAMİ MİNARESİ YIKILDI



Sağanak nedeniyle Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki Mareşal Fevzi Çakmak Camisi'nin minaresi tamamen yıkıldı.

Minare cami binasının üzerine devrilirken, yaralanan olmadı.

Küçükçekmece'de sağanağın etkisiyle elektrik direğinden kopan kablonun yolda biriken suya temas etmesi sonucu bir kişiyi elektrik çarptı.

Bu arada, sağanak nedeniyle Beykoz Devlet Hastanesi'nin Acil Servisi'ni su bastı. Hastanedeki sular, çalışanlar tarafından tahliye edildi.



ÇENGELKÖY'TEKİ TARİHİ ÇINAR İÇİN ÖZEL EKİP

Çengelköy sahilinde çay bahçesinin bahçesindeki bir çınar ağacı boş alana, Küçüksu'da yol kenarındaki bir ağaç ise park halindeki boş aracın üzerine devrildi.

Çengelköy Çınaraltı mevkisinde tarihi anıt çınar fırtınada zarar gördü. Ağacın bakımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından özel ekip oluşturulduğu bildirildi.



MİNARENİN KUBBESİ SAĞANAĞIN ETKİSİYLE DEVRİLDİ

Kadıköy'de Haydarpaşa Camisi'nin minaresinin kubbe kısmı da sağanağın etkisiyle devrildi. Kubbenin çevredeki kimsenin üzerine düşmediği bildirildi.

Şiddetli yağış nedeniyle Kadıköy'den E-5'e çıkan tüm yollar kapandı. Bu nedenle E-5'e çıkmak isteyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Kurbağalıdere'nin taşması nedeniyle çevresindeki bazı yollar sular altında kaldı.



METEOROLOJİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün akşam saatlerinde Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği belirtilerek, yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram), Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'un batı çevrelerinde ise kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşlar, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.