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'dan ! 4 terörist öldürüldü...

AA

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Giriş Tarihi: 28.7.2017 08:41 Güncelleme Tarihi: 28.7.2017 08:50
TSK'dan hava harekatı! 4 terörist öldürüldü...

Türk Silahlı Kuvvetlerince dün Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen nda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütüne ait 7 barınma yeri, 4 silah mevzi, 11 mağara ve 2 doçka silahı imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (), Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinde saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan bilgilendirmede, 27 Temmuz 2017 günü Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubunun Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen sonucunda etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Harekatta ayrıca bölgedeki teröristler tarafından kullanılan 7 barınma yeri, 4 silah mevzi, 11 mağara ve 2 Doçka silahının da imha edildiği kaydedildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü öğrenildi.

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TSK'dan hava harekatı! 4 terörist öldürüldü...
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