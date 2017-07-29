Cumhuriyet Gazetesi davasında karar açıklandı!

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında, "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin açılan davada mahkeme, tutuklu sanıklar Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Hacı Musa Kart, Güray Tekin Öz, Turhan Günay, Önder Çelik, Hakan Karasinir'in haklarında yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince büyük salonda görülen duruşmada, avukatların beyanları ve savcının görüşünün ardından mahkeme heyeti kısa bir ara verdi.

Aranın ardından konuşan Mahkeme Heyeti Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, avukatlara teşekkür ederek, "Bu avukatlar sanıklar ve bizlerin zorunlu yol arkadaşlığıdır aslında olmasa da diyebiliriz. Ara kararımızı açıklayacağız. İzleyicilerden 5 gün gösterdikleri çabayı tekrar göstermesini rica ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, HacıMusa Kart, Güray Tekin Öz, Turhan Günay, Önder Çelik ve Hakan Karasinir hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi.

Diğer tutuklu sanıklar Ahmet Şık, Akın Atalay, Kadri Gürsel ve Murat Sabuncu'nun, "Suçlamanın niteliği, lehine yardımda bulunulduğu söylenen örgütlerin silahlı terör örgütü olduğu, bu sanıkların davada eylemin irdelenmesi açısından önemli bir hareket noktası olan 'Cumhuriyet Vakfı Anayasası' olarak da tabir edilen vakıf senedi üzerindeki illiyetleri ile denetim görev ve sorumlulukları ile bu ilkelerden ayrılma çerçevesinde yardım suçunun ana hareket noktasının oluşabildiği, somut delillerin varlığı, üstlendikleri görev, dinlenmeyen tanıklar, sanık açıklamaları ve celse beyanları dikkate alındığında kuvvetli suç şüphesi dikkate alınarak" bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme, tutuklu sanık Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise ByLock kullanıcısı olması nedeniyle bu halinin devamını kararlaştırdı.

Firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ile İlhan Tanır hakkındaki yakalama kararının beklenmesini kararlaştıran mahkeme, ifade veren tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına hükmetti.

CUMHURİYET GAZETESİ DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI!

"DAVAYI BU YIL İÇİNDE BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Kararı okurken duruşmanın 11 Eylül'e Silivri'de görülmesine karar verildiğini vurgulayan Mahkeme Başkanı Dağ, davayı bu yıl içerisinde bitirmeyi de planladıklarına dikkati çekti.

AHMET ŞIK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Savunma aşamasında tutuklu sanık Ahmet Şık'ın savunma kapsamında bildirdiği birtakım söz veya ithamlarının savunma sınırını aşarak suç unsuru teşkil edebileceği kanaatine varan mahkeme, Şık'a ait savunma bölümünün değerlendirilmesinin ardından gereği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını karara bağladı.

Mahkeme heyeti tanıklar İnan Kıraç, Alev Coşkun, Mustafa Pamukoğlu, Nevzat Tüfekçioğlu, Şükran Soner, Nail inal, Mehmet Faraç, Rıza Zelyurt, İbrahim Yıldız, Leyla Tavşanoğlu, Miyase İlknur, ve Aykut Küçükkaya'nın tanık olarak çağrılmasına hükmetti.

12'si tutuklu 19 sanık hakkında açılan davada, tutuklu sanıklar Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Hacı Musa Kart, Güray Tekin Öz, Turhan Günay, Önder Çelik ve Hakan Karasinir'in tahliyesine karar verildi.