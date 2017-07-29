Darbeci askerlere fon oluşturdular

İzmir
Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun koordinasyonunda, MİT
ve emniyet ekipleri 15 Temmuz
darbe girişimi sonrasındaki en büyük terör operasyonunu düzenlendi. Yaklaşık 6 ay yapılan takip sonrasında İzmir, İstanbul, Muğla
ve Aydın
'da 117 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon, darbe girişiminin ardından FETÖ
'ye yönelik en büyük darbelerden biri olarak nitelendirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve darbe girişimi sonrasında hakkında yakalama kararı çıkarılan örgüt
ün sözde "Ege Bölge İmamı" olduğu iddia edilen N.K'nin (36) takip edildiği 6 ay içinde 2 kez eşinin telefonundan görüşme yaptığı ve bunlarda da sesini değiştirdiği öğrenildi. Evinden çok nadir çıkan ve tüm odalardaki perdeleri kapalı tutan N.K., kapıda güvenlik güçlerini görünce kaçmaya çalıştı ancak kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan çalışmada, FETÖ/PDY
mensuplarının faaliyetleri de deşifre edildi. Büyük gizlilik içinde yeni bir hücre sistemi kuran örgüt üyeleri, "Altınşehir eyalet yapılanması" olarak adlandırdıkları İzmir'i 14 büyük bölgeye ayırdı. Bunların altında küçük bölgelerin olduğu, sohbet ağabeyi, muhasebe sorumlusu, kasa sorumlusu gibi örgüt yöneticilerinden oluşan yeni kadrolar oluşturan örgüt üyeleri, silahlı terör örgütüne yeni elemanlar kazandırmaya yönelik de faaliyetlerini sürdürdü. "Sohbet imamı" olarak adlandırılan kişinin öncülüğünde önceleri on beşer kişilik gruplar halinde bir araya gelen örgüt üyeleri, daha sonra gelen talimatla üçer kişilik küçük gruplara bölündü.
FİRARİLERİ SAKLADILAR
Belirli bir hiyerarşi içinde emir komuta zinciri ile hareket eden zanlılar, himmet, burs, kurban ve "mağdur zarfı" adı altında fon oluşturarak örgüte para topladı. Örgütteki panik havasını dağıtmak ve çözülmenin önüne geçmeyi amaçlayan şüphelilerin, toplanan paraların bir tutuklu olan FETÖ'cülere ulaştırdıkları belirlendi. Yapılan çalışmada, FETÖ firarisi bazı zanlıların İzmir'de bir evde saklandıkları da belirlendi.
TALİMATLAR ŞİFRELİ COCO'DAN
FETÖ
elebaşısı Fetullah Gülen
'in talimatları şifreli ve kriptolu bir haberleşme sistemi ile örgüt üyelerine ulaştırdığı ortaya çıkarıldı. Örgüt tabanını diri tutmak için mesajların yayımlandığı "COCO
" isimli şifreli programının bir sosyal medya mecrasının arayüzüne benzetildiği tespit edildi. Zanlılardan 45'inin daha önceden "ByLock
"u kullandıkları da anlaşıldı. Zanlıların İzmir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.