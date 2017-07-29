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listedeki terörist teslim oldu

Giriş Tarihi: 29.7.2017 12:58 Güncelleme Tarihi: 29.7.2017 13:01

'dan yapılan açıklamaya göre, Siirt Pervari'de listede aranan bir terörist teslim oldu.

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Gri listedeki terörist teslim oldu
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