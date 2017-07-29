Son dakika: Köy yolundaki hain tuzak son anda fark edildi

Dicle İlçesi'ne bağlı Taşağıl Köyü yoluna tuzaklanan ve güvenlik güçleri tarafından imha edilen el yapımı patlayıcı ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Köy yoluna tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Teröristle mücadele harekatı kapsamında, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Dicle-Yokuşlu Köyü karayolu güzergahında 28 Temmuz 2017 Cuma günü gerçekleştirilen mayın/el yapımı patlayıcı araması esnasında saat 16.05 sıralarında Taşağıl Köyü mülki sınırlarında jelikan bidon içerisinde toprağa gömülü vaziyette tespit edilen mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı üzerine patlayıcı madde imha timi tarafından emniyetli bir şekilde yerinde tahrip edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.