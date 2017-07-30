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'ta 'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA

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Giriş Tarihi: 30.7.2017 20:52 Güncelleme Tarihi: 30.7.2017 20:57
Şırnak'ta PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Şırnak, Van, birliklerince Beytüşşebap ilçesi bölgesinde, 21 Temmuz'da başlatılan Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi.

Operasyonda, Faraşin Yaylası bölgesinde () ile tespit edilen bir teröristin atak helikopteriyle etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bölgede teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü kaydedildi.

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Şırnak'ta PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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