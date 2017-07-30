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sınırında casus kuş

İHA

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Giriş Tarihi: 30.7.2017 10:02 Güncelleme Tarihi: 30.7.2017 10:57
Suriye sınırında casus kuş

Hatay sınırında bulunan 'nin İdlip şehri kırsalında, üzerinde kamera ve çip bulunan kuş ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 'nin İdlip kırsalında bulunan ÖSO birlikleri, havada uçan değişik bir kuş gördüler. kuşun her gün sürekli aynı bölge üzerinde uçuyor olması, bölgede bulunan muhaliflerin dikkatini çekti. açılan ateş sonucu ölü olarak ele geçirilen kuşun üzerinde kamera ve çip olduğunu gördüler.

İlk inceleme sonucunda ele geçirilen malzeme ve kuşun menşeili olduğunu gördüler. ele geçirilen kuşun kim tarafından ne için bölgeye gönderildiği ve bölgede başka olup olmadığı araştırılıyor.

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Suriye sınırında casus kuş
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