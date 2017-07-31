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’da ele geçirildi! İşte ’lı teröristlerin elindeki o silah!

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 31.7.2017 16:14 Güncelleme Tarihi: 31.7.2017 16:21
Ağrı’da ele geçirildi! İşte PKK’lı teröristlerin elindeki o silah!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her fırsatta dile getirdiği, Batı’nın bölücü terör örgütü ’ya gönderdiği silahlarla alakalı yeni bir gelişme daha yaşandı. ’da 29 Temmuz'da yapılan arazi taraması sırasında terör örgütüne ait si (AT-4 Spigot güdümlü TAS silahı) bulunduğu belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Doğubayazıt ilçesi Çiftlikköy'de 29 Temmuz'da yapılan arazi taraması sırasında terör örgütüne ait si (AT-4 Spigot güdümlü TAS silahı) bulunduğu belirtildi.

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Ağrı’da ele geçirildi! İşte PKK’lı teröristlerin elindeki o silah!
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