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Başsavcılıktan Maçka’daki kıyafet tartışmasına soruşturma!

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ

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Giriş Tarihi: 31.7.2017 18:32 Güncelleme Tarihi: 31.7.2017 18:34
Başsavcılıktan Maçka’daki kıyafet tartışmasına soruşturma!

’nda nin 24 yaşındaki bir bayanın kıyafetine müdahale ettiği iddiası ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Parkı'nda bir nin Moda Tasarımcısı 24 yaşındaki 'nin kıyafetine müdahale ettiği iddiasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

İstanbul cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın talimatı üzerine olayı adli yönden incelemek üzere dosya açıldı ve konu hakkında tahkikat yapmak üzere bir savcı görevlendirildi. Olayda mağdur olduğunu iddia eden Çağla Köse ve arkadaşı Burcu Şentürk özel güvenlik görevlisi hakkında bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek suç duyurusunda bulunmuşlardı.

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Başsavcılıktan Maçka’daki kıyafet tartışmasına soruşturma!
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