Başsavcılıktan Maçka’daki kıyafet tartışmasına soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Maçka Parkı'nda bir özel güvenlikçinin Moda Tasarımcısı 24 yaşındaki Çağla Köse'nin kıyafetine müdahale ettiği iddiasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

İstanbul cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın talimatı üzerine olayı adli yönden incelemek üzere dosya açıldı ve konu hakkında tahkikat yapmak üzere bir savcı görevlendirildi. Olayda mağdur olduğunu iddia eden Çağla Köse ve arkadaşı Burcu Şentürk özel güvenlik görevlisi hakkında bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek suç duyurusunda bulunmuşlardı.