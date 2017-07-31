HDP kendi çalıp kendi oynuyor

HDP
, CHP
'nin Adalet Yürüyüşü'ne özenerek Diyarbakır
'da nöbet tutmaya başladı. Düzenledikleri oturma eylemine Diyarbakırlılardan çok basın mensupları ilgi gösteriyor.
SELO VE FİGEN'İN ÇAĞRISI DA İŞE YARAMADI
Cezaevindeki Demirtaş ve Yüksekdağ'ın "Sahiplenin" çağrısına rağmen halk itibar göstermedi. Sadece HDP'li Osman Baydemir
ile diğer milletvekilleri dışında kimse katılmıyor.
KENDİLERİ ÇALIP KENDİLERİ OYNUYOR
Osman Baydemir basın açıklamaları yaparken HDP'nin Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder saz çalıp türküler söylüyor..