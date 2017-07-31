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kendi çalıp kendi oynuyor

Giriş Tarihi: 31.7.2017 22:54
HDP kendi çalıp kendi oynuyor

'nin ’da başlattığı oturma eylemi fos çıktı. Diyarbakır halkı Kandil'in talimatıyla başlatılan eyleme ilgi göstermiyor...

, 'nin Adalet Yürüyüşü'ne özenerek 'da nöbet tutmaya başladı. Düzenledikleri oturma eylemine Diyarbakırlılardan çok basın mensupları ilgi gösteriyor.

SELO VE FİGEN'İN ÇAĞRISI DA İŞE YARAMADI
Cezaevindeki Demirtaş ve Yüksekdağ'ın "Sahiplenin" çağrısına rağmen halk itibar göstermedi. Sadece HDP'li ile diğer milletvekilleri dışında kimse katılmıyor.



KENDİLERİ ÇALIP KENDİLERİ OYNUYOR
Osman Baydemir basın açıklamaları yaparken HDP'nin Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder saz çalıp türküler söylüyor..
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HDP kendi çalıp kendi oynuyor
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