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Son dakika... HDP'li vekil Ayşe Acar Başaran gözaltına alındı!
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HDP
'li vekil
Ayşe Acar
Başaran gözaltına alındı!
DHA
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Giriş Tarihi: 31.7.2017
09:35
Güncelleme Tarihi: 31.7.2017
09:44
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