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Son dakika... 'li vekil Başaran gözaltına alındı!

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 31.7.2017 09:35 Güncelleme Tarihi: 31.7.2017 09:44
Son dakika... HDP'li vekil Ayşe Acar Başaran gözaltına alındı!

Son dakika haberi: Batman Milletvekili Başaran, Batman'da gözaltına alındı

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Son dakika... HDP'li vekil Ayşe Acar Başaran gözaltına alındı!
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