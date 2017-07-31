‘Monica tesellisi’ iddianamede

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ
/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, kapatılan Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal
hakkında hazırlanan 228 sayfalık iddianamede, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen
'in eski ABD Başkanı Bill Clinton
'a Monica krizi sebebiyle yazdığı teselli mektubuna ilişkin bilgiler yer aldı. ABD'de bulunduğu sürede zaman zaman FETÖ'nün sözde "ülke imamları" ile tanışma fırsatı bulduğunu, kimisini çevresinden duyduğuna göre bildiğini, kimisini de şahsen tanıdığını belirten Ünal, savcıya bu kişiler hakkında bilgi verdi.
TESELLİ MEKTUBU
FETÖ elebaşısı Gülen'in mektuplarını İngilizce'ye çevirdiği belirtilen Ali Ünal'ın, Gülen'in Papa, Dalai Lama
ve eski ABD Başkanı Billi Clinton'a yazdığı mektuplarla ilgili ifadeleri de iddianamede yer aldı. FETÖ elebaşı Gülen'in, eski ABD Başkanı Bill Clinton'a başkanlığı kazanmasından dolayı tebrik, Monica krizi sebebiyle de teselli ihtiva eden mektup yazdığını vurgulayan Ünal, "Dalai Lama ile Clinton'a yazılan mektupların çevirisini yaptım ama içerikleri hatırlamıyorum. Papa'ya yazılan mektubu kaleme alan kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Clinton'a yazılan mektuplardan birinin tebrik, diğerinin teselli içerikli olduğunu hatırlıyorum sadece" beyanında bulundu.
Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ve Beyaz Saray
stajyeri Monica Lewinsky
, Oval Ofis
'te yaşadıkları seks sknadalı ile gündeme gelmişti.