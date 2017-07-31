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saldırısında yaralanan güvenlik su oldu!

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 31.7.2017 22:09 Güncelleme Tarihi: 31.7.2017 22:09
PKK saldırısında yaralanan güvenlik korucusu şehit oldu!

'de mayın arama çalışmaları sırasında 'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu yaralanan  ve Ankara'da tedavi edilen güvenlik su 1 çocuk babası Sebahattin Ayva, kurtarılamayarak oldu.

'nin Üzümcü Jandarma Karakol Komutanlığı yakınındaki Şine Köprüsü yakınlarında 2 ay önce mayın arama tarama çalışması yapan güvenlik larına 'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu biri ağır 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Saldırıda ağır yaralanan 1 çocuk babası güvenlik korucusu Sabahattin Ayva, Hakkari'deki ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Tedavisi süren Ayva, bugün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak oldu.

Şehit korucu Ayva'nın, memleketi Hakkari'de Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda yarın düzenlenecek törenin ardından Üzümcü köyünde toprağa verileceği belirtildi.

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PKK saldırısında yaralanan güvenlik korucusu şehit oldu!
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