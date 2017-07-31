Son dakika... Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, makamında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HAKAN ÇALIŞKAN KİMDİR?

İstanbul Emniyeti Mali Şube Müdür Yardımcısı olarak görev alan ve ardından 26 Aralık 2016 tarihinde Emnyiet Müdürü Hakan Er'in yerine Silivri'ye Emniyet Müdürü olarak atanana Hakan Çalışkan 31 Temmuz 2017 tarihi itibariyle makamında ölü bulundu.

Uyuşturucu konusunda ilçede büyük hassasiyet göstermesi ile bilinen Hakan Çalışan sabah saatlerinde makamına giren görevli bir polis tarafından, yerde hareketsiz yatarken buldu ve 112 sağlık ekiplerine haber verildi