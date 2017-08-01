Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 23 gözaltı

Balıkesir merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda "ByLock" kullandıkları belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma çerçevesinde Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin, Kütahya, Kastamonu, Tokat, Yozgat, Antalya, Hatay, Bitlis, Kocaeli, Kahramanmaraş, Çanakkale, Malatya, Batman, Manisa ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Belirlenen 53 şüphelinin yakalanması için 64 ayrı noktada gerçekleştirilen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 23 kişi gözaltına alındı.
Firari 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.