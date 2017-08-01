Türkiye'den flaş Kudüs açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları İcra Komitesi Toplantısı'nda kabul edilen bildirgede Harem-i Şerif'in İslam'ın en mukaddes üç mabedinden biri olduğunun en açık şekilde vurgulandığını belirterek, "Filistin Devleti'nin başkenti Doğu Kudüs üzerindeki tüm egemenlik hakkına halel getirecek her türlü girişim reddedilmiştir." dedi.

Harem-i Şerif'e ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere Türkiye'nin çağrısı üzerine olağanüstü olarak İstanbul'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları İcra Komitesi Toplantısına başkanlık eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplantının ardından İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya İİT İcra Komitesi üyesi olmayan ülkelerden de dışişleri bakanı düzeyinde katılım olduğuna dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, "Bu toplantı, İslam aleminin Harem-i Şerif'in kutsiyetini tarihi statüsünün muhafazası hususundaki kararlılığını ayrıca Filistin ve Kudüs davasına desteğin en güçlü biçimde belirtilmesi bakımından önemlidir." diye konuştu.

Toplatıda kabul edilen, İİT'nin ortak tutumunu yansıtan bildirgede Harem-i Şerif'in İslam'ın en mukaddes üç mabedinden biri olduğunun en açık şekilde vurgulandığını belirten Çavuşoğlu, "Filistin Devleti'nin başkenti Doğu Kudüs üzerindeki tüm egemenlik hakkına halel getirecek her türlü girişim reddedilmiştir." ifadesini kullandı.

İsrail'in yasa dışı uygulamalarının karşısında duran Filistin halkını selamladıkların dile getiren Çavuşoğlu, "Barış sürecinin yeniden canlandırılmasına dönük uluslararası çabalara desteğimizi ve yerleşik parametrelerin güçlendirilmesi gereğini bu vesileyle hep birlikte vurguladık." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bildirgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İİT Zirve Dönem Başkanı olarak tüm İslam aleminin ortak tepki ve beklentisini dile getiren açıklamasına da atıfta bulunulduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin konuya ilişkin yoğun diplomasi yürüttüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, "Neticede Kudüs halkının ve Filistin'in kararlılığı gayet net. Başarıya ulaşılmasında Filistinli kardeşlerimizin birlik içinde hareket etmiş olmaları elbette belirleyici olmuştur." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Kudüs halkının yanında durmanın İslam aleminin boynunun borcu olduğunun altını çizerek, "Krizin İsrail siyasetinde de kendi içlerindeki aklıselim sahibi sesleri daha fazla dinlemelerini öğreteceğini umuyorum. İsrail aklıselim anlayışla adımlar attı ve bundan sonra da aynı hataların tekrarlanmamasını burada özellikle beklediğimizi de vurgulamak isterim." dedi.

İslam aleminin Filistin ve Kudüs davasına desteğini sürdüreceğini ve dayanışma içinde olacağına dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin de Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.