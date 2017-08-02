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İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

Giriş Tarihi: 2.8.2017 13:41 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 13:51
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda, 44 kilogram eroin, 9 kilogram skank, 1 tabanca ve 73 mermi ele geçirildi, 2'si kadın 18 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) koordinasyonunda narkotik polisiyle ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bir şebekenin uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan ekiplerin 28 Temmuz'da, Fatih, Silivri ve 'ın Çorlu ilçesinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, aralarında Bulgaristan uyruklu 2 kadının da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 44 kilogram eroin, 9 kilogram skank, 1 tabanca ve 73 mermi ele geçirildi.

Şebekenin, leri Bulgar kurye kadınlar aracılığıyla Avrupa'ya götürerek, piyasaya sürmeye hazırlandığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu
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