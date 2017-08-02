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satan polislere operasyon

Giriş Tarihi: 2.8.2017 09:34 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 09:35
Kaçak sigara satan polislere operasyon

'in ilçesinde operasyonda ele geçirilen ları adli işlem yapılmadan sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü polis 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçesinde görevli bazı polis memurlarının ele geçirdikleri lara adli işlem yapmaları gerekirken, sigara kaçakçısı şahıslarla birlikte sattıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda ilçede görevli polis memurları İlhan G, Taner M, Hüseyin G. ve Abdulbaki D. ile sivil Mehmet Reşit K, Rıdvan B. ve Yusuf B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden polis memuru İlhan G. ve sivil Yusuf B, savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.

Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen diğer 5 şüpheli tutuklandı.

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Kaçak sigara satan polislere operasyon
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