Kaçak sigara satan polislere operasyon

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kızıltepe ilçesinde görevli bazı polis memurlarının ele geçirdikleri kaçak sigaralara adli işlem yapmaları gerekirken, sigara kaçakçısı şahıslarla birlikte sattıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda ilçede görevli polis memurları İlhan G, Taner M, Hüseyin G. ve Abdulbaki D. ile sivil Mehmet Reşit K, Rıdvan B. ve Yusuf B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden polis memuru İlhan G. ve sivil Yusuf B, savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.

Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen diğer 5 şüpheli tutuklandı.