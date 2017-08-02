Komuta kademesinde bir ilk! Koramiral Adnan Özbal kimdir?

DENİZ KUVVETLERİ KORAMİRAL RÜTBESİNDE YÖNETİLECEK

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları emekliye sevk edilirken, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal getirildi. Özbal, Oramiral olmamasına rağmen Donanmayı yöneten ilk komutan oldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında bir ilk

KORAMİRAL ADNAN ÖZBAL KİMDİR?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına atanan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal 1958'de İstanbul'da doğdu. 1980'de Deniz Harp Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun olan Özbal, sırasıyla TCG İstanbul ve TCG Mareşal Fevzi Çakmak muhriplerinde branş subaylığı, TCG Şahin hücumbotunda ikinci komutanlık, TCSG 22, TCG Şahin ve TCG Rüzgar hücumbotlarında komutanlık, 2003-2005 yıllarında 2 sene süreyle 2. Hücumbot Filotillası Komodorluğu görevlerini yürüttü.

1989'da Deniz Harp Akademisi öğrenimini tamamlayan Özbal, karargah görevleri kapsamında hücumbot filosu karargahı, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı ve İtalya Napoli'deki NATO karargahında proje subaylığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığında Şube Müdürlüğü, Kuzey Deniz Saha Komutanlığında Lojistik ve Harekat Başkanlıkları görevlerinde bulundu. 2008'de tuğamiralliğe terfi eden Özbal, sırasıyla Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Hücumbot Filosu Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel, Plan ve Yönetim Daire Başkanlığı görevlerini yerine getirdi.

2012'de tümamiralliğe terfi eden Özbal, 2012-2013 tarihlerinde Deniz Harp Okulu Komutanlığı, 2013-2014 tarihlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlerinde bulundu. 5 Ağustos 2014'te Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı görevine atanan Koramiral Adnan Özbal, 30 Ağustos 2015'te koramiralliğe terfi etti. Evli ve bir çocuk babası Koramiral Özbal, 4 Ağustos 2016'dan bu yana Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yapıyor.