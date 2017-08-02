Mehmet Görmez helâllik istedi

Diyanet İşleri Başkanlığı görevini yedi yıl yürüttükten sonra emekliye ayrılan Prof. Dr. Mehmet Görmez
dün düzenlediği basın toplantısıyla birlikte veda konuşmasını yaptı. Görmez "Başta FETÖ ve DEAŞ olmak üzere İslam dünyasında ortaya çıkan ancak İslam ile bir ilgisi asla bulunmayan zehirli zararlı akımlara karşı durduğumuz gibi, dünya barışını tehdit eden İslamofobi belasına karşı da samimiyetle mücadele ettik. Başkanlığımızın ve din gönüllülerimizin sadece 15 Temmuz gecesinde milletimizin hukukuna ve istiklaline yönelik hain saldırı karşısında aldığı inisiyatif dahi, bu şerefli teşkilatın boynunda her mensubumuzun daima hissedeceği iftihar madalyasıdır. İslam ümmetinin ocaklarına düşen ateşleri söndüremedik. Ancak İbrahim'in ateşini söndürmek için su götüren karınca misali hep o yolda olduk. Yurt içindeki ve yurt dışı hizmetlerinde görev alan kardeşlerime kadar herkesten haklarını helal etmelerini istirham ediyorum" dedi. Görmez'in konuşmasını yaparken eşi Hatice Kübra Görmez'in göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.