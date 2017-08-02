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toplantısı sona erdi

Giriş Tarihi: 2.8.2017 15:15 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 15:37
YAŞ toplantısı sona erdi

Kritik kararların alınacağı Yüksek Askeri Şura toplantısı saat 15:00 civarında sona erdi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

Çankaya Köşkü'nde yapılan Yüksek Askeri Şura () toplantısı sona erdi. Toplantı, 4 saat sürdü.

KUVVET KOMUTANLARI DEĞİŞTİ

YAŞ'ta Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının değiştiği belirtiliyor.

YAŞ'TA BİR İLK

Başbakan Binali Yıldırım, başkanlığını yaptığı kritik Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının açılışında bir konuşma yaptı. Yıldırım, "Geçen yıl ağustos ayında başlattığımız mücadelede güvenlik güçlerimizin tam bir kordinasyon ile yaptığı çalışma gerekli sonucu vermiştir. Mücadele çok anlamlı bir seviyeye gelmiştir" dedi. Türkiye'nin sadece bir terör örgütüyle değil eşzamanlı olarak üç terör örgütüyle mücadeleyi sürdürdüğünü belirten Yıldırım bunları PKK, DEAŞ ve FETÖ olarak sıraladı.

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YAŞ toplantısı sona erdi
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