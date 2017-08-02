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ve Hasan Küçükakyüz darbeciler tarafından kaçırılmıştı

Giriş Tarihi: 2.8.2017 20:10
Yaşar Güler ve Hasan Küçükakyüz darbeciler tarafından kaçırılmıştı

Başbakan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen (YAŞ) toplantısı sonrası kuvvet komutanları değişti. Kara atanan Orgeneral ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü hainlerin hedefindeydi.

Başbakan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde başlayan ve kritik kararların alınacağı toplantısı saat 15:00 civarında sona erdi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

3 KUVVET KOMUTANI DEĞİŞTİ
Kara , Deniz Kuvvet Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı oldu.

YAŞAR GÜLER'İN GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NA GETİRİLMESİNİN DE ÖNÜ AÇILDI
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler Kara atandı. Bu kararla Orgeneral Güler'in Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmesinin de önü açıldı.

GÜLER VE KÜÇÜKAKYÜZ DARBECİLER TARAFINDAN KAÇIRILMIŞTI
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilen Yaşar Güler, 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Akıncı Üssü'ne götürülmüştü.

2014 yılında Orgeneral olan ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına getirilen bir yıl daha görev süresi bulunmasına rağmen emekliğe sevk edildi. Ünal'ın yerine Hava Eğitim Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz getirildi. Org. Küçükyüz de darbeciler tarafından kaçırılmıştı..
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Yaşar Güler ve Hasan Küçükakyüz darbeciler tarafından kaçırılmıştı
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