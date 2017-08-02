Yaşar Güler ve Hasan Küçükakyüz darbeciler tarafından kaçırılmıştı

Başbakan Binali Yıldırım
başkanlığında Çankaya Köşkü'nde başlayan ve kritik kararların alınacağı Yüksek Askeri Şura
toplantısı saat 15:00 civarında sona erdi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.
3 KUVVET KOMUTANI DEĞİŞTİ
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler
, Deniz Kuvvet Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz
oldu.
YAŞAR GÜLER'İN GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NA GETİRİLMESİNİN DE ÖNÜ AÇILDI
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler Kara Kuvvetleri Komutanlığına
atandı. Bu kararla Orgeneral Güler'in Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmesinin de önü açıldı.
GÜLER VE KÜÇÜKAKYÜZ DARBECİLER TARAFINDAN KAÇIRILMIŞTI
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilen Yaşar Güler, 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Akıncı Üssü'ne götürülmüştü.
2014 yılında Orgeneral olan ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına getirilen Orgeneral Abidin Ünal
bir yıl daha görev süresi bulunmasına rağmen emekliğe sevk edildi. Ünal'ın yerine Hava Eğitim Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz getirildi. Org. Küçükyüz de darbeciler tarafından kaçırılmıştı..