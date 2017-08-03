15 Temmuz kahramanı general oldu

15 Temmuz gazisi Piyade Albay Davut Ala, beklenildiği gibi Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) generalliğe yükseltildi.



Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanarak Resmi Gazete'de yayımlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ilişkin terfi listesinde Albay Ala, 21. sırada yer aldı ve tuğgeneralliğe terfi etti.

Listede dikkat çeken bir ayrıntı da Kara Kuvvetleri'nde toplam 38 albayın bir üst rütbeye terfi etmesi, sınıftan gelen albayların kurmay albaylardan fazla olması.

Listede 18 kurmay albay bir üst rutbeye terfi ederken, sınıftan gelen 20 albay generalliğe terfi etti.

7 KURŞUNLA YARALANMIŞTI

Albay Ala, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'daki Kartaltepe Kışlası'nın komutanıydı. Ala, darbecilerle girdiği çatışmada 7 kurşunla yaralanmıştı.

GÖREV SÜRESİ UZATILAN VE TERFİ ETTİRİLEN KOMUTANLARIN TAM LİSTESİ