Dink cinayetinde kamu görevlilerinin ihmali davasında 4 sanığa tahliye

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma görevlileri ve eski emniyet görevlilerinin yargılandığı 85 sanıklı davaya devam ediliyor.

Duruşma savcısı, savunması tamamlanan dönemin Samsun jandarma görevlileri olan sanıklar Atilla Güçlüoğlu, Murat Bayrak, Birol Ustaoğlu ve Yüksel Avan'ın tahliyesini talep etti.

HRANT DİNK CİNAYETİ DAVASININ 53. DURUŞMASI BAŞLIYOR

İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve gazeteci Ercan Gün'ün de aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşma, müdahil ve sanık avukatlarının talepleriyle devam ediyor.