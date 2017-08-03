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'de operasyonu: 31 kişi gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 3.8.2017 07:01
Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 31 kişi gözaltına alındı

merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 31 askeri personel gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, / silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki () yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında, 3'ü meslekten ihraç edilmiş, 30'u aktif TSK çalışanı 33 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak" suçlarından yakalama kararı verildi.

Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Bartın, Muğla, Balıkesir, Zonguldak, Muş, Batman, Elazığ, Giresun ve Eskişehir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 27 astsubay ve 2 askeri öğrenci gözaltına alındı.

Firari olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 31 kişi gözaltına alındı
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