LYS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı? - 2017 Üniversite tercih sonuçlarını bu sayfadan sorgula

Kuşkusuz iyi bir üniversite okumak kariyer yolunun en birincil basamağıdır. Üniversite adayları da uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda YGS ve LYS sınavlarından aldıkları puanlarla tercih işlemlerini gerçekleştirdiler. Peki LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den bu konu hakkında herhangi bir açıklama geldi mi? İşte sosyal medyada da sıkça konuşulan LYS tercih sonuçları / üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı...

LYS TERCİHLERİ GEÇEN SENE NE ZAMAN AÇIKLANMIŞTI? İŞTE LYS TERCİH SONUÇLARINDAKİ KRİTİK TARİH...

Öğrenciler ve velileri sosyal medyada LYS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ederken akıllara geçen yıl üniversite tercih sonuçlarının hangi gün açıklandığı geldi... ÖSYM, geçen sene LYS yerleştirme sonuçlarını 10 Ağustos günü öğrencilerin erişimine açmıştı. Bu yıl da 18-26 Temmuz arasında LYS tercihlerini yapan öğrenciler üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı günü iple çekiyor. ÖSYM tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağı tam olarak belirtilmese de 14-18 Ağustos tarihinde üniversite kayıt işlemleri başlayacağından sonuçların bugün ya da önümüzdeki iki gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

İŞTE ÖSYM SONUÇ AÇIKLAMA SAYFASI

ÖSYM tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belirtilmedi. Fakat tercih sonuçlarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihinde yapılacak. Buna göre tercih sonuçlarının bir hafta öncesinden açıklanması bekleniyor.

LYS EK YERLEŞTİRMESİ NEDİR?

Ek yerleştirme ÖSYM'nin; üniversitelerin kontenjanı dolmayan bölümleri, kontenjanı dolduğu halde kesin kayıt yapılmadığı için boş kalan bölümeri ya da yeni kurulan bölümlere alınacak öğrenciler için yaptığı bir yerleştirme türüdür. 2015 yılında adayların ek yerleştirme de tercih yapabilmeleri için 15 TL ücret istenmiştir.

İlgili yılın ek yerleştirme işlemlerinin kuralları her yıl ÖSYM tarafından bir kılavuzla yayımlanır ve internet sitesinden o yılın kuralları duyurulur. ÖSYM'nin sitesinde sağ tarafta bulunan duyurular kısmını iyi takip edin. Ek yerleştirme işlemleri genel olarak yerleştirme sonuçları açıklandıktan 1-1,5 ay sonra başlar.

LYS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak kayıt işlemlerinde, kayıt yaptırmayan ve yerleştirme için yeteri başvuru alınmayan bölümlerde kalan boş kontenjanlar açıklanacak. Açıklanan kontenjanlara göre ek yerleştirme tercihleri alınacak.

LYS EK YERLEŞTİRME TERCİHİNİ KİMLER YAPABİLECEK?

Merkezî Yerleştirmede bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adaylar ile kontenjan sınırlaması olan açık öğretim programlarına yerleştirilmiş olan adaylar, kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim ön lisans programlarına Ek Yerleştirme için başvuru yapabilecekler.

Yükseköğretim programlarının 2017-ÖSYS sonuçlarına göre (sınavsız geçiş dâhil) yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Yerleştirme işlemleri kapsamında ilk tercihini yapmayan adaylar ek yerleştirmelerde tercih verme hakkına sahiptir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.